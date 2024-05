Il Consorzio per la realizzazione del Sistema integrato di welfare dell’Ambito territoriale sociale BR4 ha pubblicato l’avviso per l’organizzazione dell’edizione 2024 dei laboratori estivi: sono disponibili sul sito istituzionale, all’indirizzo www.ambitomesagne.it, il bando completo e gli allegati da compilare e inviare a mezzo PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it entro il prossimo lunedì 27 maggio. L’avviso è rivolto a enti del Terzo settore, imprese profit e non profit, agenzie e enti formativi, d’istruzione ed educativi attivi sul territorio dell’ATS BR4, con esperienza in ambito educativo, sportivo e socio-culturale e che siano interessati ad attuare laboratori estivi per promuovere l’integrazione sociale di minori con disabilità o con BES.

L’atteso appuntamento estivo avrà una durata complessiva di 3 settimane, individuate da ogni soggetto proponente nel periodo dal 1° luglio al 6 settembre 2024: si tratta di un’ulteriore opportunità ludico-ricreativa che il Consorzio BR4 si impegna a garantire ai bambini dai 3 ai 13 anni destinatari del servizio di integrazione scolastica specialistica e del servizio di assistenza educativa domiciliare, e ai minori con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale.