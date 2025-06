Con riferimento all’anno scolastico 2025-2026, il Consorzio ATS BR4-Ambito Territoriale Sociale di Mesagne informa le famiglie interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fruizione del servizio di Integrazione Scolastica Specialistica per l’inclusione degli alunni diversamente abili iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado ed alla scuola paritaria, residenti nei Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna.

Possono presentare richiesta le famiglie degli alunni con disabilità psicofisiche residenti nel territorio dei Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. I destinatari del presente Avviso Pubblico sono gli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Paritaria per l’anno scolastico 2025/2026, in possesso della Certificazione di disabilità psico-fisica grave e di disabilità sensoriale grave (ex art. 3, comma 3 o comma 1 l. n. 104/1992). Le famiglie interessate potranno compilare direttamente il modulo di adesione, accedendo al seguente link:

https://consorzioatsbr4mesagne.gestionaleservizisociali.it/modulo-online/mesagne-domanda-di-accesso-al-servizio-di-integrazione-scolastica-%E2%80%93-2025-2026?gestione_amministratore=true

La richiesta di accesso al servizio ha validità annuale, pertanto dovrà essere inoltrata anche da coloro che hanno fruito del servizio nell’annualità precedente.

Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva, è possibile contattare il Consorzio ATS BR4 attraverso i seguenti canali:

Di persona: Ufficio di Piano del Consorzio, via Eugenio Santacesaria 7 a Mesagne;

Via e-mail:

info@ambitomesagne.it

consorzio@pec.ambitomesagne.it

Telefonicamente: 0831/779207.

L’avviso completo è disponibile sui siti istituzionali dell’ATS BR4 (www.ambitomesagne.it) e dei 9 Comuni consorziati. La domanda di accesso al servizio, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata entro sabato 12 luglio 2025.