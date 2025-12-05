La Città di Fasano conferma la sua attenzione e il suo impegno verso il fondamentale comparto della pesca locale, lanciando un Avviso Pubblico mirato a sostenere gli operatori delle marinerie di Savelletri e Torre Canne.

«Questo intervento – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota -, concepito per mitigare i danni subiti a causa di calamità e avversità che colpiscono le imbarcazioni e le attrezzature dei nostri pescatori, non è solo un aiuto economico, ma anche un modo per riconoscere il valore del nostro patrimonio marittimo e delle tradizioni locali rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità dei pescatori di Savelletri e Torre Canne, che sono da sempre una parte essenziale della nostra identità locale. La nostra priorità e il nostro impegno sono e saranno finalizzati anche per i prossimi anni al supporto di tutte le attività economiche che rappresentano una tradizione storica e culturale della nostra città, e per questo ringrazio l’intero ufficio SUAP del Comune di Fasano per l’indispensabile apporto tecnico e il costante impegno».

Attraverso l’erogazione di contributi una tantum a fondo perduto , l’Amministrazione intende concretamente mitigare e ristorare i danni economici e strutturali subiti dai titolari di imprese di pesca a causa di calamità o avversità occorse nel corso del 2025.

Per questa iniziativa sono state stanziate risorse per un totale di € 3.000,00. Ogni richiedente, purché sia titolare di licenza di pesca e regolarmente iscritto alla Capitaneria di Porto , potrà ottenere un indennizzo massimo di € 200,00.

Focus sui Requisiti e la Domanda:

• L’aiuto è specificamente destinato al ristoro dei danni subiti dai mezzi o dalle attrezzature di pesca , con il calcolo basato sui costi di riparazione.

• I danni devono essere avvenuti entro il 30 novembre 2025.

• La domanda di partecipazione, corredata dalla necessaria documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, preventivi pagati) che comprovi il danno e il costo di ripristino , dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap.comunefasano@pec.rupar.puglia.it.

• Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato per il 19 dicembre 2025.

Le domande ammissibili saranno valutate in base ai criteri dell’Avviso fino al completo esaurimento dei fondi disponibili. Un piccolo, ma significativo, segnale per supportare un settore chiave della nostra economia costiera.

Per tutte le info e la modulistia consultare il seguente link (CLICCA QUI)

