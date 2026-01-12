Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i militari hanno:

– denunciato uno straniero perché si è posto alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico, accertato presso una struttura sanitaria, superiore a quello consentito dalla Legge, determinando un incidente stradale con feriti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e al trasgressore è stato ritirato il permesso internazionale di guida;

– denunciato un giovane trovato in possesso di un bastone che portava nella propria autovettura senza un giustificato motivo;

– segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di stupefacente per uso personale:

. un uomo che, sottoposto a controllo mentre si trovava in un’autovettura, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish;

. un giovane che, sottoposto a controllo mentre era a piedi per le vie cittadine, è stato trovato in possesso di hashish;

. un uomo che, fermato mentre era alla guida di un autoveicolo, è stato trovato in possesso di hashish. Nella circostanza è stato ritirato il suo permesso di guida rilasciato per il rinnovo della patente;

. un giovane che, sottoposto a controllo mentre era a piedi per le vie cittadine, è stato trovato in possesso di marijuana;

. un minorenne che, controllato mentre era a piedi per le vie cittadine, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate.

Nel corso del servizio sono state identificate 14 persone, controllati 6 veicoli e 2 individui sottoposti a misure restrittive e di prevenzione, elevate diverse contravvenzione al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.