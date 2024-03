Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di serenità, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, nei giorni scorsi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Fasano con l’impiego di pattuglie dedite ai controlli lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate, nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla c.d. “movida”.

Nel corso del citato servizio sono state identificate alcune decine di persone, sottoposti a controllo diversi esercizi pubblici e vari autoveicoli, nonché accertate e contestate alcune violazioni al codice della strada.

In tale contesto è stato denunciato un uomo del luogo, per guida in stato di ebbrezza alcolica di un veicolo con il quale ha causato un incidente stradale e segnalato amministrativamente, alla Prefettura di Brindisi, un 19enne del luogo, per possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per uso personale.