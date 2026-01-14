SAN VITO DEI NORMANNI – Stretta dei Carabinieri sulla movida e sui luoghi di aggregazione giovanile. Nella serata di mercoledì 14 gennaio, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, disposto dal Comando Provinciale di Brindisi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare criminalità diffusa, spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’operazione parla di 10 arresti per diversi reati – furto, danneggiamento, evasione e violazione di domicilio – e di 4 segnalazioni amministrative per detenzione di stupefacenti.

A Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Brindisi: dovrà scontare un anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare per una serie di furti commessi tra agosto 2024 e ottobre 2025 a Mesagne e Oria.

A Ceglie Messapica sono scattati due arresti:

un uomo, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di una pena di 2 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione domiciliare per furto aggravato, danneggiamento ed evasione commessi tra il 2016 e il 2020;

un secondo soggetto, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, condannato a 4 mesi per furto aggravato in concorso risalente al dicembre 2016.

A San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme alla Stazione di Carovigno, hanno arrestato due uomini in flagranza per furto in abitazione: sorpresi all’interno di una villetta di campagna, avevano già asportato diversi oggetti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.

Sempre a San Vito, cinque cittadini tunisini sono stati arrestati per violazione di domicilio dopo l’occupazione abusiva di un’abitazione estiva, alla quale avevano forzato l’ingresso. Quattro di loro sono stati trovati in possesso di hashish e segnalati alla Prefettura.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività programmata di controllo e prevenzione che l’Arma dei Carabinieri porta avanti sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree della movida e ai contesti a maggiore afflusso serale e notturno.