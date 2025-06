“Conversazioni sul prendersi cura” è il tema degli incontri che si stanno tenendo presso “Terapeia-Studio Colizzi” in Contrada Scopinaro ad Ostuni: in un mondo malato, in cui le malattie rischiano di rimanere senza terapia e le disabilità minaccia l’esistenza stessa delle persone, è fondamentale riflettere sulla cura come concetto, ma anche come pratica reale.

I prossimi due incontri si terranno venerdì 27 giugno alle 19 sul tema “Fisiatria e disabilità- L’approccio clinico riabilitativo”, a tu per tu con il fisiatra Francesco Cavallo che verrà introdotto dallo psichiatra e scrittore Franco Colizzi, e lunedì 30 giugno alle 18.30, con l’argomento “La salute globale e il futuro dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) con l’esperta di salute internazionale Nicoletta Dentico, da più di quarant’anni promotrice di iniziative di salute globale. La dottoressa Dentico verrà introdotta dai saluti di Maria Lora Minetti (Presidente della sezione di Ostuni del MEIC, Movimento ecclesiale di impegno culturali) e da Leonardo Buongiorno, referente del Gruppo di Ostuni dell’AIFO, Associazione italiana Amici di Raoul Follereau.

L’ingresso per entrambi gli appuntamenti è libero, con prenotazione al numero 3357543784.