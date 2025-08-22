August 22, 2025
Si è costituito a Ceglie Messapica il comitato CONTRO IL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE. Il comitato è aperto a tutte le persone di buona volontà che si oppongono al genocidio del popolo palestinese perpetrato dal criminale governo israeliano del già condannato ministro Netanyahu. Naturalmente al comitato si può aderire personalmente ma anche in rappresentanza di associazioni, partiti, movimenti pacifisti.
Il nostro primo appuntamento sarà la manifestazione pacifica che si terrà il 28 maggio 2025 alle ore 19 con un corteo che partirà da Piazza della Repubblica vicino all’ospedale per raggiungere Piazza Sant’antonio, in occasione della presenza a Ceglie Messapica dei ministri Tajani e Salvini grandi amici insieme alla Meloni del criminale Netanyahu, che continua a ricevete armi e sostegno politico economico dal governo Italiano.
Tutte e tutti i Cegliesi che vogliono fare parte del comitato possono contattare Pasquale Stoppa ed Angelo Leo per la propria adesione.

COMUNICATO STAMPA
Del Comitato CEGLIE MESSAPICA CONTRO IL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE

