Il Circolo Tennis Brindisi risponde alla comunicazione del Comune di Brindisi del 24 dicembre 2025 relativa all’iter amministrativo intrapreso con riferimento al contratto di concessione dei terreni siti in via Ciciriello n.1, confermando il proprio impegno nel dialogo istituzionale in corso e nel piano di risanamento economico-finanziario dell’associazione.

Come chiarito nella risposta inviata oggi via PEC all’Amministrazione comunale, il tavolo tecnico intersettoriale avviato a gennaio 2025 per la valutazione della proposta progettuale presentata dal Circolo è tuttora in corso e ha visto nelle ultime settimane una serie di incontri proficui presso il Comune, con la partecipazione di alcuni Dirigenti e Assessori. Nel corso di queste interlocuzioni sono emerse prospettive concrete per una soluzione definitiva che garantisca da un lato l’interesse economico del Comune e dall’altro preservi la funzione sociale e sportiva del Circolo Tennis, realtà di fondamentale importanza per la città di Brindisi.

A testimonianza della serietà del percorso intrapreso, il CT Brindisi ha già versato lo scorso 3 ottobre 5.000 euro e, come concordato negli incontri tecnici, si appresta a versare ulteriori 20.000 euro a completamento dell’annualità 2025, proseguendo nel dialogo finalizzato alla definizione complessiva della situazione quanto prima e comunque entro la scadenza della concessione attualmente in corso.

L’impegno del Consiglio Direttivo, insediatosi nel 2022 e rinnovato nell’ottobre 2025, si inserisce in una più ampia opera di risanamento che ha già prodotto risultati significativi. Lo stesso Consiglio ha infatti risolto positivamente una situazione analoga con la Regione Puglia, proprietaria del terreno su cui insistono parte delle strutture del Circolo (club house, ristorante e parte dei campi), ottenendo la proroga della concessione fino al 30 giugno 2034 attraverso il pagamento di un congruo acconto e l’avvio di un piano concordato che include anche la valorizzazione degli investimenti realizzati dai soci nel corso degli ultimi cinquant’anni.

Proprio la valorizzazione del patrimonio costruito rappresenta uno degli elementi centrali del dialogo con il Comune. Nelle ultime riunioni del tavolo tecnico si è convenuto di incaricare un pool di ingegneri per riconoscere il valore degli impianti realizzati nel corso degli anni (campi da tennis, spogliatoi, piste, coperture e altre infrastrutture), tenendo conto degli investimenti effettuati dalla comunità dei Soci, già a suo tempo quantificato e certificato in oltre un milione e mezzo di euro.

Il Collegio Sindacale del CT Brindisi ha certificato la sostenibilità economica del piano proposto, confermando la solidità delle prospettive di risanamento.

Il Circolo accoglie circa 300 bambini e bambine fra scuola tennis e agonistica e oltre 2000 nelle scuole elementari e medie tramite il progetto racchette in classe ed è aperto alle attività sociali concernenti le attività delle persone con disabilità sia fisica che relazionale avendo rapporti consolidati con Associazioni del territorio (AIPD, Oltre l’Orizzonte, Eridano, ecc.) con cui si organizzano attività inerenti l’inclusione e la sostenibilità. È punto di riferimento regionale, per la FITP (Federazione Tennis e Padel) per le attività del tennis in carrozzina (raduni e incontri regionali), nonché centro di aggregazione provinciale per i bambini e le bambine che praticano attività sportiva. Dal punto di vista sportivo è titolare di titoli federali, patrimonio della Città, nonchè di tornei ed eventi di rilevanza nazionale (Prequali BNL Internazionali d’Italia) e internazionale (Torneo europeo under 14). I progetti di inclusione delle fasce vulnerabili della popolazione costituiscono da qualche anno ormai una componente essenziale delle attività del Circolo.

Il CT Brindisi ribadisce la propria disponibilità al confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale e la volontà di continuare a rappresentare un punto di riferimento per lo sport, l’inclusione sociale (tennis in carrozzina, minori a rischio e vulnerabili, soggetti deboli, over 65) e i valori della comunità brindisina.

Il Presidente del CT BRINDISI

Dott. Angelo Argentieri