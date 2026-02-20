A partire da sabato 21 febbraio, il Castello Alfonsino-Forte a Mare di Brindisi osserverà nuovi orari di apertura al pubblico. L’aggiornamento degli orari sono consultabili sulla piattaforma www.pastpuglia.it, dove sono riportate nel dettaglio le giornate e le fasce orarie di visita.

Sulla stessa piattaforma sono disponibili tutte le informazioni necessarie per raggiungere il Castello e gli allegati relativi alle domande frequenti (Faq), al fine di agevolare la programmazione delle visite da parte dell’utenza. Per le istituzioni scolastiche, tutte le informazioni relative ai percorsi didattici, ai laboratori, alle attività educative e alle modalità di prenotazione sono disponibili nella sezione dedicata alla Didattica.

Il nuovo calendario di visite si aprirà con un appuntamento dedicato alla pratica dello Slow Art, un’esperienza guidata di osservazione consapevole e contemplazione del patrimonio culturale. L’iniziativa propone un tempo di fruizione lento, orientato all’ascolto, alla percezione e alla relazione con lo spazio monumentale. I partecipanti saranno invitati a soffermarsi su dettagli architettonici e scorci paesaggistici.

La prenotazione è obbligatoria

Per ulteriori informazioni: segreterialecolonne@gmail.com