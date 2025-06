E’ un evento sportivo emozionante e spettacolare. E’ un appuntamento fisso dell’estate in Puglia. E’ un incredibile volano di sviluppo per il territorio che lo ospita. Brindisi è pronta a vivere e a far vivere le emozioni dell’ADRIATIC CUP – WORLD CHAMPIONSHIP F2, in programma dal 27 al 29 giugno prossimi nel porto interno e sul Lungomare Regina Margherita. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva Circolo Nautico Porta d’Oriente, è stato presentato, come da tradizione, nel Porticciolo Turistico Marina di Brindisi.

Non solo i bolidi dell’F2, ma anche l’ITALIAN CHAMPIONSHIP GT30, ambedue le competizioni frutto della collaborazione fra il comitato organizzatore, la FIM, Federazione Italiana Motonautica, la Regione Puglia Assessorato al Turismo e Puglia Promozione, il Comune di Brindisi, la Camera di Commercio di Brindisi Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, la Capitaneria di Porto di Brindisi, Confindustria Brindisi è Consorzio Asi. L’evento, giunto alla XII edizione, va ben oltre lo sport. E’ un’occasione per celebrare l’adrenalina a la passione per i motori, ma anche per promuovere la cultura, il turismo e l’economia locale. E’ un “pretesto” per valorizzare e rilanciare, a livello nazionale e internazionale, l’immagine del territorio regionale.

Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, è stato illustrato il programma, dalle competizioni sportive alle iniziative collaterali, che rende l’appuntamento adatto a tutti. Chi ama lo sport non perderà prove libere e cronometrate, mentre gli altri potranno degustare prodotti tipici locali, assistere alle attività che vedranno protagonisti i ragazzi di associazioni e cooperative del territorio e lasciarsi rapire dagli spettacoli previsti in serata, ma anche osservare da vicino imbarcazioni e piloti nell’area, come sempre delimitata, che ospiterà i paddock. I piloti, fra ritorni e new entry, arriveranno da diversi Paesi d’Europa e del mondo.

“La Puglia non è più una sorpresa, è una regione apprezzata da turisti e visitatori e questo risultato è dovuto anche al movimento creato dagli eventi di livello che si organizzano da nord a sud della nostra regione. Noi, al pari di altri, diamo un contributo significativo perché siamo convinti che le grandi manifestazioni sportive e il marketing territoriale vadano a braccetto. Ci sono piloti che da anni non perdono la tappa di Brindisi, sono coloro i quali- grazie ai loro feedback positivi sull’accoglienza della città, sulla singolare bellezza e sulla sicurezza del nostro porto- consentono a chi deve scegliere dove gareggiare di optare per Brindisi. Ringrazio tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita di un evento impegnativo, quanto entusiasmante, da organizzare”.

Per quanto riguarda il programma, passibile di modifiche negli orari per esigenze tecniche, venerdì 27 – giornata di apertura- si terranno verifiche tecniche e amministrative. In serata, invece, iniziative di intrattenimento e musica.

Sabato 28 sono in programma prove libere e cronometrate di GT30 e F2.

Domenica, giornata clou, in mattinata si terranno F2 Gara 1 e GT30 Gara 2, mentre alle 18:30 Parade Lap, la suggestiva e imperdibile sfilata di piloti e bandiere, che anticipa l’ F2 GRAND PRIX OF ITALY che inizierà alle ore 20. L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione dei vincitori che si terrà sul palco allestito sul lungomare.