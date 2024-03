Con l’elezione della Giunta della nuova Camera di Commercio BR-TA oggi posso considerare conclusa la mia esperienza alla guida della Camera di Commercio Brindisi.

Sono stati quattro anni emozionanti e ricchi di esperienze, che mi hanno fatto crescere professionalmente e conoscere persone stupende.

Un impegno ed un ruolo che ho cercato di svolgere nell’esclusivo interesse del nostro territorio, a sostegno delle tante imprese che ogni giorno “combattono” per garantire il nostro sviluppo economico ed il benessere di tante famiglie.

Non so se i mie sforzi siano stati sufficienti ma, di sicuro, senza il sostegno e l’incoraggiamento della mia famiglia (in particolare Simona e Roberta che più di tutte hanno subito la mia assenza), di tantissimi amici e collaboratori, oltre che del personale della Camera, sicuramente non avrei avuto la forza di svolgere un ruolo così impegnativo.

Un augurio sincero da parte mia al nuovo Presidente Enzo Cesareo e ai colleghi, che oggi sono stati eletti nella Giunta camerale, certo che sapranno svolgere al meglio il difficile compito di guidare la CCIAA BR-TA in questo delicato passaggio culturale e storico che li vedrà impegnati a “guidare verso il futuro” la Camera di Commercio di tutti.

ANTONIO D’AMORE

Già Commissario della Camera di Commercio di Brindisi