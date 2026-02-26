Ho depositato in Consiglio Comunale una mozione per fare di Palazzo del Sedile un hub per i giovani.

È una riflessione che porto avanti da tempo: a Francavilla mancano spazi pubblici strutturati per i giovani.

La mozione propone che Palazzo del Sedile diventi un Hub per i Giovani, uno spazio pubblico multifunzionale capace di integrare socialità, cultura, lavoro e partecipazione.

Nel concreto farne uno spazio con area di coworking, uno sportello opportunità per orientamento su lavoro, formazione e progettazione, laboratori culturali e creativi , incontri pubblici e spazi flessibili a disposizione di associazioni e gruppi.

E soprattutto un modello di gestione basato su co-programmazione e coinvolgimento degli stakeholders del territorio : scuole, associazioni e realtà del territorio, con criteri orientati all’impatto sociale e all’accessibilità economica.

Uno spazio pubblico può limitarsi a ospitare attività. Oppure può generare condizioni.

La differenza è tutta nella visione della città.

I giovani non chiedono retorica. Chiedono condizioni: luoghi accessibili, strumenti, continuità.

La mozione è firmata dai consiglieri Argentieri, Mastromarino e Fanizza, che ringrazio.