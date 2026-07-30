L’incontro, svoltosi al Mimit, del Comitato di coordinamento per la riconversione della centrale di Cerano e dell’area industriale di Brindisi ha prodotto indubbiamente dei risultati positivi.

E’ emersa ancora una volta con chiarezza la volontà di dar vita ad un percorso di piena condivisione tra Governo, Regione Puglia, istituzioni locali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. L’obiettivo da centrare, così come ho avuto modo di sottolineare nel mio intervento, è quello di creare le condizioni ottimali perché aziende di settori innovativi e compatibili con un processo di riconversione industriale trovino conveniente venire ad investire a Brindisi.

Alle proposte di investimento presentate nella manifestazione di interesse del Mimit, tra l’altro, se ne sono aggiunte altre nel corso degli ultimi mesi. Noi del Consorzio Asi ne abbiamo contezza per il ruolo che ci viene affidato di gestione di aree strategiche della zona industriale, in cui promuovere nuove attività imprenditoriali.

Un altro dato di fondamentale rilevanza è quello riguardante l’importanza di poter disporre delle competenze e dell’autorevolezza del Prefetto Luigi Carnevale nel suo ruolo di commissario di governo per la concretizzazione dei programmi di decarbonizzazione e di riconversione industriale. Grazie alla sua presenza, si procede con la dovuta solerzia nell’esame delle proposte di nuovi investimenti e soprattutto si superano ostacoli di natura burocratico/autorizzativa.

Siamo, insomma, sulla strada giusta per superare un momento di indubbia difficoltà di questo territorio e per costruire un futuro fatto di attività industriali in settori innovativi e con un cospicuo ritorno in termini occupazionali. Il tutto, preservando un protagonismo delle imprese locali grazie alle quali quest’area viene considerata – in aggiunta alla presenza di un efficace sistema di trasporti – particolarmente appetibile.

Franco Gentile – Presidente Consorzio Asi Brindisi