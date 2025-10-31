“La donna è colei che fa bello il mondo”, ricordava Papa Francesco. Ed è proprio questo il filo conduttore del recital “Dedicato alle Donne”, in programma sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.00, presso il Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi.

L’evento, promosso dalla Fondazione Tonino Di Giulio con il patrocinio della Città di Brindisi e in collaborazione con il Polo Biblio-Museale, nasce per celebrare la figura femminile attraverso storie, fatti locali, poesie e musica dal vivo, in un intreccio di arte e riflessione civile.

Il recital è ideato e condotto da Emanuele Castrignanò, autore e interprete di un percorso narrativo che valorizza la donna in tutte le sue dimensioni: madre, lavoratrice, artista, custode di memoria e motore di cambiamento.

Ad aprire la serata saranno i saluti dell’architetto Emilia Mannozzi, direttore del Polo Biblio-Museale di Brindisi, e della professoressa Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione Di Giulio.

La parte musicale vedrà la partecipazione di Vincenzo Gatto (tastiere), Domenico Santoro (batteria), Antonio Pionato (sax), Alessandra Merico (voce) e Chiara Gatto (voce), che accompagneranno il recital con sonorità raffinate e suggestive.

L’ingresso è libero, ma la serata avrà anche una finalità solidale: le donazioni raccolte saranno destinate all’acquisto di un ecografo digitale di nuova generazione da donare all’Ambulatorio di Senologia della ASL di Brindisi, in via Dalmazia.

Un appuntamento che unisce cultura e impegno sociale, per rendere omaggio all’universo femminile e alla sua straordinaria capacità di rendere più umano e luminoso il mondo.