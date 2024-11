Il 23 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Oria hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne per rapina. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, approfittando della fascia oraria in è stato autorizzato ad uscire di casa, avrebbe perpetrato una rapina ai danni di una turista francese la quale, trovandosi a Francavilla Fontana in sosta a bordo di un’autovettura noleggiata, è stata affiancata da un’autovettura con a bordo due uomini. Uno di essi è sceso dal veicolo e avrebbe afferrato la donna da un braccio scagliandola violentemente fuori dall’autovettura, per poi allontanarsi repentinamente per le vie limitrofe.

I Carabinieri, allertati dalla vittima, hanno avviato immediatamente un’attività investigativa che, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza estrapolate da una vasta area, nonché mediante l’attuazione di posti di controllo nella zona, ha permesso di documentare la dinamica della rapina ed acquisire elementi indiziari a carico di uno dei presunti autori. Quest’ultimo, dopo aver nascosto il veicolo poco prima asportato in altro luogo è fuggito a bordo di un’altra autovettura con un complice, ma è stato rintracciato e tratto in arresto.

Il veicolo è stato recuperato e immediatamente restituito alla turista straniera, mentre l’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere.

Tale servizio rientra nelle attività di controllo del territorio che quotidianamente i Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolgono in tutta la provincia.