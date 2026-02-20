La Dinamo Brindisi torna davanti al proprio pubblico per la ventunesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica 22 febbraio, con palla a due fissata alle ore 18.00 al PalaZumbo, i biancoblu affronteranno la Basket School Messina in una sfida importante per il prosieguo della stagione.

La formazione brindisina arriva all’appuntamento dopo la trasferta sul parquet di Matera, una gara nella quale la Dinamo ha mostrato buone trame offensive ma senza riuscire a trovare continuità nell’arco dei quaranta minuti. La squadra ha comunque dimostrato carattere e la volontà di restare competitiva, elementi dai quali ripartire per ritrovare il successo davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà una Basket School Messina in fiducia, reduce dall’importante vittoria casalinga contro Catanzaro e attualmente in piena corsa per un posto nei playoff. La formazione siciliana rappresenta un avversario solido e ben strutturato, con un organico equilibrato e diverse soluzioni offensive.

L’avversario – Il gioco dei messinesi ruota attorno alla presenza sotto canestro dei lunghi Chakir e Warden, coppia capace di produrre complessivamente oltre 25 punti e 15 rimbalzi di media a partita, garantendo fisicità e presenza nell’area pitturata. Il miglior realizzatore della squadra è però l’ala Riccardo Vinciguerra, autore di oltre 13 punti a gara e principale riferimento offensivo sugli esterni. In cabina di regia agisce il capitano Busco, playmaker titolare e leader del gruppo, protagonista decisivo nella vittoria contro Ragusa. Nel roster della formazione siciliana figura anche l’ex biancoblu Anri Beltadze, che ha indossato la maglia della Dinamo Brindisi nella stagione 2024/2025, elemento che aggiunge un ulteriore motivo di interesse alla sfida. Completano le rotazioni giocatori importanti come Iannicelli, Marinelli e Lo Iacono, elementi in grado di dare energia, equilibrio e profondità alla squadra.

Per la Dinamo Brindisi sarà fondamentale approcciare la gara con intensità e continuità, sfruttando il fattore campo e il sostegno del pubblico amico, da sempre risorsa preziosa nei momenti chiave della stagione. La società invita tutti i tifosi e gli appassionati a sostenere la squadra in un match che si preannuncia combattuto e spettacolare.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo Di Puglia (Ba) – De Carlo Francesco di Lecce

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi