Questa mattina, all’interno del Centro comunale di raccolta del Quartiere Paradiso, un dipendente della Teknoservice è stato aggredito da due persone. L’episodio ha provocato il ricovero in ospedale del signor D.Z., colpito durante l’aggressione.

Informato dell’accaduto, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a nome suo personale e dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso solidarietà e vicinanza al lavoratore ferito, auspicando che la giustizia faccia piena luce sui fatti e accerti le responsabilità. Il primo cittadino ha inoltre rivolto una dura condanna alla prepotenza e all’illusione di impunità che, ha sottolineato, ancora caratterizzano alcune fasce della popolazione.