Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, rende noto il calendario della Serie A2 Old Wild West per la stagione 2025/2026.

Si conferma l’applicazione del calendario asimmetrico, quindi con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata.

Il primo turno è in calendario per il weekend del 20-21 settembre. Si tratta di un anticipo di una settimana rispetto alla tradizione, deciso per dilatare i turni infrasettimanali e la necessità di prevedere gare rinviate per gli impegni delle nazionali. Per una ottimizzazione dei recuperi e per evitare che questi slittino troppo avanti nel calendario, il campionato osserverà un turno di riposo domenica 1° marzo, in occasione della seconda finestra FIBA di qualificazione ai Mondiali 2027.

Prima giornata – Domenica 21 settembre

Ultima giornata di andata – Domenica 28 dicembre (obbligo contemporaneità, definizione qualificate alla F4

Coppa Italia).

Ultima giornata di ritorno – Domenica 26 aprile (obbligo contemporaneità; verdetti: promozione diretta prima

classificata, ammesse a playoff, play-in e playout, retrocessione ultima classificata).

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – Ottobre: 8 e 29. Novembre: 12 e 26. Gennaio: 21. Febbraio: 11.

Marzo: 25. Aprile: 8.

Soste – Domenica 1° marzo (finestra FIBA per Nazionali); domenica 15 marzo (Final Four di Coppa Italia LNP).

GIRONE DI ANDATA SERIE A2 2025/26

• 1^GIORNATA (21/09/2025) Crifo Wines Ruvo di Puglia – Valtur Brindisi

• 2^GIORNATA (28/09/2025) Valtur Brindisi – Ferraroni Juvi Cremona

• 3^GIORNATA (05/10/2025) Libertas Livorno 1947 – Valtur Brindisi

• 4^GIORNATA (08/10/2025)* Givova Scafati – Valtur Brindisi

• 5^GIORNATA (12/10/2025) Avellino Basket – Valtur Brindisi

• 6^GIORNATA (19/10/2025) Wegreenit Urania Milano – Valtur Brindisi

• 7^GIORNATA (26/10/2025) Valtur Brindisi – Unieuro Forlì

• 8^GIORNATA (29/10/2025)* Tezenis Verona – Valtur Brindisi

• 9^GIORNATA (02/11/2025) Valtur Brindisi – UEB Gesteco Cividale

• 10^GIORNATA (09/11/2025) Fortitudo Bologna – Valtur Brindisi

• 11^GIORNATA (12/11/2025)* Valtur Brindisi – Dole Basket Rimini

• 12^GIORNATA (16/11/2025) Reale Mutua Torino – Valtur Brindisi

• 13^GIORNATA (23/11/2025) Valtur Brindisi – Sella Cento

• 14^GIORNATA (26/11/2025)* Valtur Brindisi – Gemini Mestre

• 15^GIORNATA (30/11/2025) RSR Sebastiani Rieti – Valtur Brindisi

• 16^GIORNATA (07/12/2025) Valtur Brindisi – Victoria Libertas Pesaro

• 17^GIORNATA (14/12/2025) Gruppo Mascio Bergamo – Valtur Brindisi

• 18^GIORNATA (21/12/2025) Valtur Brindisi – Estra Pistoia

• 19^GIORNATA (28/12/2025) Liofilchem Roseto – Valtur Brindisi

GIRONE DI RITORNO SERIE A2 2025/26

• 20^GIORNATA (04/01/2026) Valtur Brindisi – Tezenis Verona

• 21^GIORNATA (11/01/2026) Ferraroni Juvi Cremona – Valtur Brindisi

• 22^GIORNATA (18/01/2026) Valtur Brindisi – Wegreenit Urania Milano

• 23^GIORNATA (21/01/2026)* UEB Gesteco Cividale – Valtur Brindisi

• 24^GIORNATA (25/01/2026) Valtur Brindisi – Avellino Basket

• 25^GIORNATA (01/02/2026) Victoria Libertas Pesaro – Valtur Brindisi

• 26^GIORNATA (08/02/2026) Valtur Brindisi – Gruppo Mascio Bergamo

• 27^GIORNATA (11/02/2026)* Unieuro Forlì – Valtur Brindisi

• 28^GIORNATA (15/02/2026) Valtur Brindisi – Liofilchem Roseto

• 29^GIORNATA (22/02/2026) Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino

• 30^GIORNATA (08/03/2026) Dole Basket Rimini – Valtur Brindisi

• 31^GIORNATA (22/03/2026) Valtur Brindisi – RSR Sebastiani Rieti

• 32^GIORNATA (25/03/2026)* Sella Cento – Valtur Brindisi

• 33^GIORNATA (29/03/2026) Gemini Mestre – Valtur Brindisi

• 34^GIORNATA (05/04/2026) Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947

• 35^GIORNATA (08/04/2026)* Givova Scafati – Valtur Brindisi

• 36^GIORNATA (12/04/2026) Valtur Brindisi – Fortitudo Bologna

• 37^GIORNATA (19/04/2026) Estra Pistoia – Valtur Brindisi

• 38^GIORNATA (26/04/2026) Valtur Brindisi – Crifo Wines Ruvo di Puglia

*turni infrasettimanali.

