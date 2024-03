Una discarica abusiva di rifiuti speciali – rimorchi, cassoni scarrabili, silos in ferro e container pieni di materiali – in un’area di 3.600 metri quadri, è stata sequestrata in un’azienda nella zona industriale di Brindisi.

A scoprire l’abbandono illecito di rifiuti nell’area dello stabilimento sono stati la Guardia di finanza e i carabinieri forestali di Brindisi. Dalle verifiche è emerso che all’interno dell’azienda era presente anche un’idro-pompa sommersa adibita al travaso delle acque oleose dalle vasche di decantazione al piazzale che si trovava nella stessa area.

Questo sistema avrebbe comportato gravissime conseguenze per l’ambiente nel quale venivano sversati tali residui e per la salute della collettività, in caso di compromissione di una falda acquifera. Il rappresentante legale della società interessata dalle violazioni ambientali è stato segnalato all’autorità giudiziaria.