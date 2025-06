Non è solo una canzone. “Puglia Nuova” di Ignazio Deg è un manifesto. Un inno elettronico-pizzicato che parte dal cuore del Salento e finisce dritto nei cuori (e nei piedi) di chi ama ballare, vivere e – perché no – riscoprire la propria terra con occhi nuovi.

Il videoclip, uscito in questi giorni, è una vera esplosione visiva e culturale. A guidarci in questo viaggio onirico e festoso ci sono due icone assolute: Nonna Ncetta e Graziella, già virali nei reel del comico Mandrake, qui trasformate in nonnine punk con cresta e giubbotti borchiati, pronte a dare il via a un’odissea pugliese fuori da ogni cliché.

Ma non è finita: nel cast anche le celebri nonnine del visionario Tommy Cash, che si scatenano al ritmo di pizzica elettronica come se non ci fosse un domani. Il risultato? Un cortocircuito tra passato e futuro che travolge.

Il video è stato girato tra San Pietro in Bevagna (Ta) e Masseria Sansone di Ostuni. Ignazio Deg si muove tra Harley Davidson rombanti (grazie agli Indian Bikers MC Taranto 1% Mimmo Breccia), danzatori in cerchio e ragazzi speciali, uniti in una festa collettiva dal respiro sociale e umano.

Tra i momenti più surreali e memorabili del video, c’è un uomo misterioso che imbocca le ballerine con delle orecchiette “magiche”, capaci di ridare loro l’energia per ballare ancora più forte. Una scena cult, simbolica e gustosamente ironica che trasforma la tradizione gastronomica in pura benzina da danza.

La regia e la produzione, firmata da Carmine D’Angela, che restituisce immagini potenti, con momenti sospesi tra poesia visiva e follia punk.

La bellezza autentica della Puglia prende forma: tra bar di paese, tamburelli al tramonto, pizziche sotto il sole, e ritmi digitali, “Puglia Nuova” è una dichiarazione d’amore alla terra. Ma anche un grido generazionale: “siamo ancora qua”.Un lavoro corale che ha visto il contributo di tantissime realtà, dai ballerini delle scuole di pizzica come “I Pizzicati di Amalia” e “Le Tarantoline di Amalia”, fino al supporto delle comparse, della Street School di Teddy Wigga, e delle location magiche come il Bar Rifugio di San Pietro e il Piccolo Fiamma di Villa Castelli.

Ignazio Deg non canta solo la Puglia. La reinterpreta. La reinventa. La elettrifica.

E alla fine del video, la scritta “PUGLIA NUOVA” esplode su un tamburello, al tramonto.