Giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle ore 15.30, presso il nuovo Parco adiacente al Centro di Aggregazione Giovanile del quartiere Paradiso, si terrà la Festa della Primavera, in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie.

Il Parco offrirà ai partecipanti diverse aree tematiche, laboratori, attività e punti di ritrovo per stare insieme, condividere momenti di sana aggregazione e socializzazione, acquisire competenze e nuove conoscenze, “occupare” uno spazio, all’interno di un Bene Confiscato divenuto punto di ritrovo di un’intera comunità.

Lo Staff dei Servizi “La Città dei Ragazzi” e “Centro di Aggregazione Giovanile”, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli operatori di tutti i Partner che hanno contribuito all’organizzazione della Festa (Libera Brindisi, Centro Sportivo Italiano, ASD MFR, OrtoMania, I.C. Paradiso-Tuturano, Liceo “Ettore Palumbo”, IPSSS “Morvillo-Falcone”, Coop. Sociale Oltre Orizzonte, Casale Volley 3, Circolo della Scherma, WWF, Coop Alleanza 3.0, Fondazione Decathlon, Polisportiva Volley, Azione Cattolica Brindisi-Ostuni, Parrocchia San Nicola), offriranno ai partecipanti la possibilità di sperimentare diversi tipi di Sport (volley, calcio, atletica, basket, scherma, …), laboratori creativi e laboratori manuali tematici (un mondo di legalità ed emozioni, gesti di gentilezza, lettura ad alta voce e creazione di un vasetto con semini, …), giochi e percorsi “giganti” (memory della legalità, croquet ambientale, gioco dell’oca, bolle giganti, tiro alla fune, …), piccole azioni di guerrilla art e pittura collettiva, un’area laboratorio dedicata ai piccoli, un spazio dedicato al teatro, trucca-bimbi e tanto altro sempre improntato alla bellezza, alla legalità, alla solidarietà e alla gentilezza.

Durante il pomeriggio, come segno di cura e attenzione all’ambiente, saranno piantumati ed “adottati” degli alberi che continueranno ad arricchire il Parco attorno al CAG. Alcuni DJ emergenti della città di Brindisi, nati proprio all’interno dei laboratori musicali del Centro, allieteranno il pomeriggio. Il Presidio di Libera di Brindisi e la Giunta del CCR faranno vivere un importante momento di riflessione e memoria.

Siamo convinti che “i momenti di festa” aiutano sempre, grandi e piccoli, a comprendere l’importanza dello stare insieme all’interno di un quartiere, a rafforzare i legami tra le persone e a promuovere il senso di appartenenza e di comunità. L’intento dei diversi percorsi/laboratori educativi che la Coop. Sociale Amani svolge, sia all’interno del CAG che nelle varie scuole cittadine, è proprio quello di essere un importante punto di riferimento, un luogo di scoperta di buone pratiche, di condivisione e di scelte di cambiamento, all’insegna della legalità.

Giovedì pomeriggio, il nuovo Parco Cittadino del CAG, inaugurato lo scorso 4 febbraio grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, sarà un insieme di colori, volti, sorrisi, gioia, divertimento e tante interessanti e coinvolgenti attività.

Brindisi, 20 marzo 2024

Info:

Segreteria Coop. Amani, Servizi “La Città dei Ragazzi” e “Centro di Aggregazione Giovanile”

Tel. 0831.453592 – 375.8470747

Email: amanibrindisi@gmail.com