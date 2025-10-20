Giornata di sciopero generale domani, martedì 21 ottobre 2025, per i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento chimico-farmaceutico Euroapi di Brindisi. L’astensione dal lavoro durerà otto ore per ogni turno, coinvolgendo i giornalieri per l’intera giornata del 21 e i turnisti dalle 6 di domani alle 6 del 22 ottobre.

La protesta nasce dopo mesi di appelli rimasti inascoltati e a seguito della partecipata assemblea generale che si è svolta nei giorni scorsi nello stabilimento che sta progressivamente perdendo produzioni e prospettive, mentre l’azienda continua a rinviare ogni confronto e decisione sul futuro del sito.

Il piano produttivo 2026, presentato di recente, prevede una capacità inferiore al 50%, interpretata dai sindacati come un chiaro segnale di disimpegno industriale. A ciò si aggiungono impianti ancora fermi, la contrazione della domanda per l’unico nuovo prodotto assegnato a Brindisi e l’uscita dell’attuale direttrice di stabilimento dopo meno di un anno di incarico.

Per i rappresentanti dei lavoratori, la mancata chiarezza sulla vendita del sito e l’assenza di una strategia di rilancio rischiano di compromettere ogni possibilità di investimento e di aggravare la crisi occupazionale.

«Brindisi non può permettersi di perdere un presidio industriale strategico nel settore chimico-farmaceutico» — affermano i sindacati — «né di assistere allo smantellamento di competenze e posti di lavoro».

Accanto allo sciopero di domani, è stato proclamato lo stato di agitazione con blocco degli straordinari e riduzione della reperibilità fino al 31 dicembre, oltre a un nuovo pacchetto di 8 ore di sciopero tra il 27 e il 30 ottobre.

La richiesta al gruppo Euroapi è netta: chiarire se intende rilanciare o dismettere il sito di Brindisi, ponendo fine a un’incertezza che pesa ormai da troppo tempo sui lavoratori e sull’intero territorio.