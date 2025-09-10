Un tuffo nel passato, alla riscoperta del fascino senza tempo dei mezzi di trasporto a trazione animale. Ostuni si prepara ad accogliere la 18ª edizione della Sfilata “Attacchi d’Epoca”, organizzata dall’Associazione Culturale Cavalcata di Sant’Oronzo, in programma domenica 14 settembre 2025.

Quello con gli attacchi d’epoca è ormai diventato un appuntamento imperdibile per appassionati, turisti e curiosi, che ogni anno gremiscono le vie della Città Bianca per ammirare carrozze storiche uniche nel loro genere, autentici capolavori condotti da esperti guidatori. Mani vellutate e sapienti che, con eleganza e precisione, sapranno rievocare la magia di un’epoca passata, quando il tempo scorreva al ritmo cadenzato degli zoccoli dei cavalli.

Negli ultimi anni la manifestazione ha conosciuto una crescita esponenziale, attirando un pubblico sempre più numeroso. Le strade di Ostuni si trasformeranno in un palcoscenico suggestivo, pronto a regalare momenti di pura emozione e nostalgia.

Il programma della giornata prevede:

Ore 17.30 – Raduno attacchi presso Foro Boario.

Ore 18.30 – Partenza della sfilata per le vie cittadine: Via G. Orlando, Via Pisanelli, Corso Mazzini, Piazza Libertà, Corso Cavour, Via Magg. Ayroldi, Via G. Bruno, Via Pomes, Via Pola, Via Rossetti, Via Fogazzaro, Corso Vitt. Emanuele, Ponte del Poveruomo e Viale Oronzo Quaranta.

Ore 20.00 – Viale Oronzo Quaranta: saluto del Comitato organizzatore, presentazione tecnica e storica dei singoli attacchi, ringraziamenti e consegna attestati-ricordo.

Partecipare alla Sfilata Attacchi d’Epoca significa fare un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva, celebrando tradizione, storia e cultura. Ogni carrozza diventa simbolo di un’eredità preziosa da custodire e tramandare.

L’appuntamento del 14 settembre ad Ostuni promette di essere, ancora una volta, un’esperienza indimenticabile: un omaggio alla bellezza e all’eleganza di tempi lontani che rivivono nel presente.