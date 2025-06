Sarà presentato domenica 15 giugno, alle ore 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi – piazza Duomo, il libro “45 Giri di Poesia. Canzone che viene canzone che va” di Gianluigi Cosi, nell’ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”

“45 Giri di Poesia. Canzone che viene canzone che va” è la nuova raccolta di poesie di Gianlugi Cosi, edito da Il Raggio Verde edizioni. Un libro omaggio alla musica d’autore italiana da riscoprire attraverso il filtro delle poesie che le canzoni hanno ispirato.

Fotografato in copertina da Mimmo Summa, spiega lo stesso Cosi: «è un vero e proprio viaggio musicale attraverso le poesie e le canzoni, attraverso una chitarra o un piano, attraverso le parole e le emozioni. La canzone scappa via la poesia si aggrappa al cuore e rimane lì sospesa. Bisognerebbe educarsi alla canzone con la poesia, ascoltare il più possibile i vecchi e nuovi cantautori, leggere la storia.»

Impreziosisce la raccolta, l’inserimento al termine di ogni poesia del QrCode del brano musicale che ha ispirato il componimento.

Dopo l’intervento introduttivo di Antonietta Fulvio – Direttrice “Il Raggio Verde” edizioni, Pino Romanelli – Autore e scrittore dialogherà con l’Autore.

La presentazione del libro sarà moderata da Domenico Saponaro – Giornalista e speaker radiofonico e prevede letture di poesie con interventi musicali alla chitarra a cura di Gianluigi Cosi e degli Artisti ospiti.

Scrive in prefazione Carmelo Grassi: «I “45 giri” del titolo sono rotazioni dell’anima. Sono istantanee di un’epoca che, lungi dall’essere nostalgica, diventa un laboratorio emotivo per il presente. Questo libro è più che un’operazione retrospettiva, è un vero atto di riappropriazione: ci restituisce le canzoni come spazi aperti, come paesaggi in cui tornare a camminare. E lo fa con uno stile sobrio, calibrato, mai ridondante. Una poesia che non alza la voce ma che resta impressa. “45 giri di poesia” è anche, infine, un invito. A riascoltare con attenzione. A rileggere con lentezza. A non archiviare mai ciò che ci ha emozionato. Perché la bellezza – come la musica, come la poesia – non ha bisogno di molto per rivelarsi: le basta una scintilla. Un frammento. Una parola giusta al momento giusto. E Gianluigi Cosi, in queste pagine, ha saputo trovarla.»

Note sull’Autore

Gianluigi Cosi è nato nella primavera del 1976 a Brindisi dove attualmente vive e lavora.

Cantautore e scrittore scrive filastrocche, canzoni e poesie. Dal 2007 è il cantante dei “Rinoplastici”, tribute band dedicata a Rino Gaetano. Ha iniziato a fare teatro con lo spettacolo dal titolo “Ci vuole un fiore” cantando Endrigo e leggendo Rodari che considera suo maestro ispiratore.

Ha scritto per il Raggio Verde: Betta caretta e gli amici della macchia (2015), Camilla clorofilla e il bosco che brilla (2017) Iole girasole e i prati in fiore (2019), Nessuno bacia Biancaneve (2021), Hanno vinto i bambini (2024). Dai libri sono nati gli spettacoli teatrali in collaborazione con Paola Giglio con musiche originali.

Di prossima uscita, il nuovo album di inediti dal titolo “Cosa ci serve davvero”.

Museo Ribezzo |Piazza Duomo 7 – Brindisi