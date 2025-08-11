August 11, 2025
Con propria ordinanza, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha disposto l’apertura straordinaria serale del mercato di S. Elia – dalle ore 17:00 alle ore 24:00 – nella giornata di domenica 17 agosto 2025.
“Sono da considerarsi autorizzati a svolgere l’attività di vendita, i concessionari dei posteggi del mercato del giovedì mattina di S. Elia”, si legge nel provvedimento del sindaco, scaturito dalla “volontà dell’Amministrazione di creare le condizioni affinché si possano garantire positive ricadute economiche e sociali sulla collettività, nonché maggiori possibilità di guadagno agli operatori commerciali del settore fortemente penalizzati dalla crisi economica”. Ciò anche in considerazione del fatto che “le alte temperature del mese di Luglio 2025 non hanno fatto registrare molte presenze e, dunque, si rende opportuno consentire aperture straordinarie nelle ore serali al fine di garantire una maggiore affluenza”.

