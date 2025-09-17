Domenica 21 settembre, un appuntamento alle ore 6.00, presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare, con “Oltre il ponte. Voci e passi tra due acque – L’ultima alba estiva”.

Avvolti dalle prime luci dell’alba, chi vorrà partecipare all’ultimo appuntamento della stagione estiva in questa particolare fascia oraria, potrà osservare la maestosa costruzione del castello sospeso sull’acqua e attraversare i sentieri circondati dalla macchia mediterranea, ascoltando i racconti e i resoconti storici, accompagnati da una guida esperta dell’Associazione Le Colonne.

L’attività fa parte del calendario di proposte dal titolo “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

Email: segreterialecolonne@gmail.com

Telefono: 3792653244

(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)