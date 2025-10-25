Dopo la prima battuta d’arresto stagionale sul parquet di Ragusa, la Dinamo Brindisi è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica 26 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri ospiteranno al PalaZumbo la capolista imbattuta Ondatel Virtus Matera, in uno dei match più attesi di questo inizio di stagione.

La formazione brindisina arriva all’appuntamento con 6 punti conquistati sui primi otto disponibili, frutto di tre vittorie consecutive nelle giornate d’apertura e di una sola sconfitta maturata la scorsa settimana in terra siciliana. Coach e squadra sono ora determinati a reagire con una prestazione di carattere davanti al proprio pubblico, per confermare la solidità e l’entusiasmo mostrati finora.

L’avversario – Dall’altra parte ci sarà una Virtus Matera che fin qui non ha conosciuto ostacoli: quattro successi su quattro gare e primo posto solitario in classifica. La squadra lucana si presenta come una delle più attrezzate del torneo, con un roster profondo e di grande qualità, capace di imporre ritmi alti e di fare dell’attacco la propria arma principale.

Per la Dinamo si preannuncia dunque una sfida impegnativa ma stimolante contro un avversario di assoluto valore, in un PalaZumbo che si prepara a spingere i propri ragazzi verso un nuovo, importante banco di prova.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi