“Amati e dedicati del tempo”. Anche quest’anno questo sarà il motto della quarta edizione della “Camminata Rosa”, in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle ore 9 da Piazza Marconi a San Michele Salentino. L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità guidato da Angela Martucci, in collaborazione con l’associazione Cuore di Donna di Brindisi, organizza l’evento per sensibilizzare le donne sulla prevenzione delle malattie legate all’universo femminile. Importante, anche in questa occasione, è il contributo di GestAuto Group, che sostiene l’iniziativa condividendone gli obiettivi di prevenzione e informazione.

L’associazione Cuore di Donna, punto di riferimento locale per la prevenzione, informa che 15 donne, di età compresa tra i 22 e i 37 anni e scelte con sorteggio pubblico tra le iscritte alla Camminata Rosa, avranno la possibilità di effettuare un’ecografia mammaria presso una struttura specializzata.

“Attraverseremo il nostro paese per ricordare a tutte le donne di San Michele Salentino quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio seno anche in assenza di sintomi – spiega l’assessora Angela Martucci -. La prevenzione nasce per strada, nei luoghi dove la vita scorre e dove ogni giorno incontriamo i volti delle donne che rendono grande la nostra comunità.”

“L’appuntamento con la Camminata Rosa, nel mese di ottobre, è ormai un evento imperdibile per San Michele Salentino – sottolinea il sindaco Giovanni Allegrini -. È un momento in cui prevenzione e solidarietà si uniscono in un’esperienza che rappresenta la forza delle donne. Un ringraziamento speciale va all’associazione Cuore di Donna, che anche quest’anno offre a quindici donne la possibilità di effettuare un’ecografia mammaria gratuita, segno concreto di un impegno costante nella sensibilizzazione.”

La manifestazione, aperta a tutti, prevede un percorso lungo le principali vie del paese, con conclusione in Piazza Marconi. Al momento dell’iscrizione, i primi 100 partecipanti riceveranno una maglietta offerta da GestAuto Group e l’associazione Donne per le Donne consegnerà un gadget realizzato a mano per l’evento. Con una piccola donazione, sarà inoltre possibile sostenere le iniziative dell’associazione Cuore di Donna. La diagnosi precoce permette percentuali di guarigione superiori al 90%, mentre la prevenzione terziaria aiuta a ridurre il rischio di recidiva.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino