Lunedì 2 marzo, alle ore 16.00, a Brindisi, nella Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si svolgerà un convegno sul tema “Donna e Impresa – Innovazione, start up e strumenti di finanziamento”. Si tratta di una iniziativa di Inner Wheel “Cristina Cordella”, Terziario Donna/Confcommercio Brindisi e “Rete”, con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Il programma prevede i saluti della Presidente dell’Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e della Presidente di Terziario Donna/Confcommercio Brindisi Maria Strabace.

La prof.ssa Rosi De Mauro (docente Istituto Morvillo Falcone/Bassi) interverrà sul binomio scuola-impresa.

Seguiranno gli interventi della Presidente di UnionCamere Puglia Luciana Di Bisceglie, del Direttore Area Puglia sud Confidi – Confcommercio Puglia Daniele Morciano, del Parroco della Cattedrale di Brindisi e responsabile del Progetto Policoro Don Mimmo Roma e di Omero Magrì e Lorenzo Dattis del Progetto “Rete”.

Prima del dibattito conclusivo ci sarà la testimonianza di Fabiola Leo (The Fab Stay).

L’iniziativa sarà moderata dal direttore di Confcommercio Brindisi Mimmo Consales.

