Brindisi si trova di fronte a una nuova grave crisi economico-occupazionale. La decisione di dismettere l’impianto di cracking di Eni Versalis rappresenta un duro colpo per la città e per centinaia di lavoratori, sia diretti che dell’indotto.

Democrazia Sovrana e Popolare Puglia esprime forte preoccupazione per le conseguenze di questa scelta e chiede con determinazione che tutti i rappresentanti del territorio, le organizzazioni sindacali e i governi regionale e nazionale si attivino concretamente per garantire la tutela dei livelli occupazionali. Non possiamo accettare generiche promesse di riconversione industriale senza certezze sul futuro dei lavoratori e dell’economia locale. Il tempo delle chiacchiere è finito: servono impegni reali e soluzioni concrete.

Per oltre mezzo secolo, Brindisi ha contribuito significativamente alla produzione industriale e all’economia nazionale attraverso il polo chimico ed energetico, pagando un prezzo ambientale altissimo e limitando le proprie possibilità di sviluppo in altri settori. Ora la città non può essere abbandonata di fronte a questa nuova crisi: merita rispetto e azioni immediate.

Come Democrazia Sovrana e Popolare, esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori in lotta per il proprio futuro e alle loro famiglie. Continueremo a vigilare e a sostenere ogni iniziativa volta alla tutela dell’occupazione e del tessuto economico brindisino.

Coordinamento Provinciale Democrazia Sovrana e Popolare Brindisi