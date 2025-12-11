Vivere il Natale a Km zero. Il periodo più bello e coinvolgente dell’anno arriva con tante sorprese ad Ostuni grazie al Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca”, che, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Ostuni, vuole celebrare al meglio il Santo Natale e le festività di fine anno, contribuendo ad implementare il senso di appartenenza della comunità.

Le luci scintillanti hanno iniziato da qualche giorno a illuminare le strade, il centro urbano si trasforma in vero e proprio regno incantato, pulsante di gioia e spirito natalizio per richiamare grandi e piccini con serenità, fiducia, allegria e svago. Anche i commercianti, con le vetrine natalizie dei loro negozi contribuiscono a riscaldare il Natale per le strade offrendo professionalità, accoglienza e sorrisi.

Per sabato 13 dicembre è previsto l’avvio del servizio del “Trenino di Natale del Centro”, luminaria festosa itinerante utile per connettere l’area storica della città con l’area commerciale più moderna.

Il trenino sarà disponibile gratuitamente per tutti secondo il seguente calendario: 13, 14, 20, 21 dicembre (dalle 17:00 alle 20:30); 22, 23, 24 dicembre (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30); 6 gennaio (dalle 17:00 alle 20:30).

Per domenica 14 dicembre c’è l’atteso “Lunapark degli Elfi” presso l’area commerciale di via Pola, un evento per famiglie e chiunque voglia fare una piacevole passeggiata in città partecipando ai giochi proposti da una simpatica comitiva di elfi scatenati, pronti a far divertire i bambini.

L’iniziativa prevede giochi di movimento come bowling e tiro a segno gonfiabili, inoltre saranno presenti le mascotte del Grinch dei più amati personaggi Disney, impegnati in giochi, spettacoli e animazione, non mancheranno momenti di interazione diretta con il pubblico e un finale scenografico pensato per lasciare il segno.

Il DUC Città Bianca vi aspetta tutti per vivere con magia queste giornate di festa!!!