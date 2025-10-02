Con proprio Decreto dell’11 settembre scorso, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha conferito a Claudia Sanesi l’incarico di Segretario generale della Camera di commercio di Brindisi – Taranto.

La Dirigente camerale, che già ricopriva il ruolo di Segretario generale facente funzione dell’Ente, giusta deliberazione della Giunta camerale intervenuta nel 2024 immediatamente dopo l’accorpamento fra le due Camere di Brindisi e Taranto, è risultata vincitrice della selezione pubblica svoltasi in estate, come da delibera di Giunta del 7 luglio.

Claudia Sanesi (Piombino, 1964), laureata cum laude presso l’Università degli Studi di Siena, opera nel sistema camerale italiano da oltre 30 anni ed è stata dal 2016 Segretario generale f.f. della Camera di commercio di Taranto, ricoprendo anche la funzione di Commissario ad acta per l’accorpamento dei due Enti di Brindisi e Taranto. Esperta di management pubblico, di sviluppo locale e di processi di trasformazione digitale e sostenibilità nel settore pubblico e dell’impresa, è fra le altre cose Conservatore del Registro delle Imprese, componente di tavoli regionali e nazionali, relatrice in numerosi eventi e contributrice in pubblicazioni afferenti, oltreché alle specifiche normative di competenza camerale, anche alla promozione dei sistemi produttivi con particolare riferimento ai nuovi modelli d’impresa ed al ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto