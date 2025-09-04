A Cisternino la rete si prepara a essere sempre più tecnologica, flessibile e resiliente grazie ad un accordo con E-Distribuzione che darà il via ai lavori sulle infrastrutture elettriche e garantire la continuità del servizio anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

L’importante piano di interventi sulla rete elettrica di Cisternino è stato presentato da Luciano Magrino, Responsabile Unità Territoriale di Brindisi e Matteo Botrugno, Responsabile dell’Area Tecnica dell’unità Territoriale Brindisi, al sindaco Lorenzo Perrini e all’Assessore all’urbanistica e manutenzione Mario Luigi Convertini.

Un progetto di grande valore che prevede la realizzazione di una rete sempre più smart, innovativa e capace di garantire un’elevata qualità del servizio elettrico.si tratta di un investimento di oltre 1,2 milioni di euro dedicato allo sviluppo e alla digitalizzazione della rete. È prevista la posa di circa 7.000 metri di cavo interrato in media tensione e di ultima generazione allo scopo di incrementare la magliatura della rete e consentire una rapida ripresa del servizio in caso di eventi accidentali. E’ grazie all’impiego di una nuova metodologia di costruzione che l’infrastruttura sarà maggiormente resiliente ai fenomeni atmosferici, in particolar modo alle ondate di calore estive.

È già in corso l’installazione di nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione che, con il rinnovo tecnologico delle cabine di trasformazione dalla media alla bassa tensione, daranno la possibilità, in caso di guasto, di individuare il tratto danneggiato e con la selezione automatica consentire una rapida ripresa del servizio elettrico per i cittadini di Cisternino.

“Nei prossimi mesi il territorio di Cisternino sarà interessato da una mole imponente di lavori di potenziamento della rete elettrica. – ha precisato il Sindaco, Lorenzo Perrini – Ho chiesto ai miei cittadini pazienza per l’impatto negativo sulla viabilità ordinaria e li ringrazio anticipatamente per quanto dovranno sopportare. Tuttavia questi interventi risultano decisivi sia perché consentiranno di soddisfare l’enorme richiesta di energia soprattutto nei periodi estivi, sia per rendere più capillare la rete e digitalizzarla, in modo da rendere più semplice l’individuazione di eventuali futuri guasti. Con E-Distribuzione abbiamo scelto la strada del dialogo, confidenti che tali lavori verranno svolti nei tempi più brevi possibili e ripristini di qualità, in modo da lasciare al territorio anche un servizio migliore”

“I lavori rappresentano per E-Distribuzione un importante investimento per il territorio– ha affermato Luciano Magrino Responsabile E-distribuzione dell’ Unità Territoriale di Brindisi – perché consentono di ottimizzare la gestione del sistema elettrico nella zona di Cisternino e garantire un servizio di qualità, più efficiente, continuo e stabile a beneficio di tutto il territorio e dei cittadini. Mi preme ringraziare il primo cittadino e tutti i residenti coinvolti e sottolineare la nostra attenzione affinché vengano ridotti al minimo i disagi rinvenienti dagli scavi nel centro abitato con la consapevolezza che puntiamo ad abilitare concretamente la città a tutte le opportunità della transizione energetica.”