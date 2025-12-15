Si è spento a Roma il 14 dicembre 2025 Doriano Ruggiero, massaggiatore e massofisioterapista di straordinaria esperienza, nato a Feletto Canavese (Torino) il 25 maggio 1955. Aveva 70 anni.

Una parte rilevante della sua vita personale e professionale è stata legata a Brindisi, città in cui ha vissuto a lungo e dove ha costruito relazioni profonde, lasciando un ricordo fatto di stima, umanità e lavoro quotidiano.

Il legame con Brindisi affonda anche nelle radici familiari. Antonio Ruggiero, il padre di Doriano, è stato uno dei parrucchieri per uomo più rinomati della città: prima nella storica bottega di Piazza Cairoli, sotto la fontana, poi in via Conserva, dove il salone “Figaro” è diventato per anni un punto di ritrovo e un riferimento per clienti provenienti da tutta la provincia.

Diplomato in Massofisioterapia, Doriano ha iniziato il suo percorso nel calcio professionistico nei primi anni Ottanta con il Brindisi, ricoprendo il ruolo di massaggiatore nel Brindisi del presidente Fanuzzi. Un’esperienza decisiva nella sua formazione, che avrebbe segnato l’avvio di una carriera di altissimo profilo.

Nel luglio 1986 l’approdo alla Lazio, durante il ritiro di Gubbio, su scelta di Eugenio Fascetti. Da quel momento e fino al 2007 è stato una presenza costante nello spogliatoio biancoceleste: oltre vent’anni di lavoro silenzioso, competenza riconosciuta e fiducia conquistata giorno dopo giorno. È stato tra i protagonisti discreti della Lazio dello Scudetto 2000, punto di riferimento per intere generazioni di calciatori, da Gascoigne a Nesta, da Simeone a Peruzzi.

Successivamente ha collaborato anche con la Cisco Roma, confermando ovunque la sua reputazione di professionista rigoroso e appassionato. Conosciuto come un vero “mago dei muscoli”, ha aiutato tanti atleti a superare infortuni e fatica, accompagnandoli nei momenti più delicati della carriera.

La S.S. Lazio ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, stringendosi attorno alla famiglia.

Anche Brindisi, che lo ha visto crescere e affermarsi agli inizi del suo percorso, perde una figura capace di tenere insieme competenza, discrezione e profonda umanità.