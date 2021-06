Nella prossima stagione sportiva 2021/22 la Happy Casa continuerà a prendere parte alla massima competizione europea FIBA per club, la terza edizione consecutiva per la società biancoazzurra, inserita direttamente nella fase a gironi BCL. Una partecipazione conquistata sul campo, merito del secondo posto in regular season e della semifinale scudetto raggiunta in Serie A.

Nella passata stagione la NBB ha superato il primo turno della Basketball Champions League, sfiorando la qualificazione alla Final Eight 2021 disputata a Novgorod.

Il board BCL ha annunciato le squadre iscritte alla Regular Season e Qualification Round, definendo le linee guida per la prossima edizione. Le 32 squadre, di cui 28 qualificate direttamente e le altre 4 tramite i QR, verranno suddivise in otto gironi da quattro partecipanti ciascuno, al via il 4 ottobre.

Le vincitrici di ogni girone otterranno il pass per il ‘Roud of 16’, mentre le seconde e terze si sfideranno in ‘Play-in’ al meglio delle tre gare per determinare le restanti otto squadre qualificate.

La fase successiva dei quarti di finale si svolgerà in serie al meglio delle tre partite per aggiudicarsi un posto nell’evento conclusivo della Final Four, in sede da stabilire.

I sorteggi per determinare i raggruppamenti di regular season si svolgeranno mercoledì 7 luglio alle ore 11:00 italiane; cerimonia in diretta dalla House of Basketball su www.championsleague.basketball e sui canali ufficiali societari.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi