«Ci sono tre cose che ti facevano innamorare di piazza Santa Teresa: il sole al tramonto, una enorme palla di fuoco tra la folta vegetazione di via Amerigo Vespucci sul Casale, la tramontana, potente, secca e fredda proveniente dal nord e il boato del goal che il forte vento faceva arrivare gioioso dallo stadio».

Nel cuore antico di Brindisi esistono vicoli che continuano a parlare e storie che, a distanza di anni, camminano ancora accanto a noi. Esce per Edizioni brundisium.net “IZZA PAPA! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico” di Marco Greco, speaker radiofonico di Ciccio Riccio, collaboratore della testata giornalistica editrice del volume e socio dell’Associazione Dante Alighieri – sezione di Brindisi.

Il libro è un viaggio emotivo e narrativo dentro uno degli angoli più suggestivi della città, osservato con gli occhi dell’adolescenza e restituito con la penna della memoria. Marco Greco intreccia ricordi, luoghi e volti che hanno segnato un tempo in cui crescere significava perdersi tra le strade, riconoscersi nelle piazze e costruire la propria identità tra muri antichi e sogni inquieti.

I capitoli si susseguono come frammenti di emozione capaci di riattivare sensazioni sopite ma ancora radicate nella memoria collettiva. La forza del libro sta proprio nella sua capacità di far ritrovare il lettore dentro i racconti, in un mosaico di ritratti che emergono con naturalezza dal passato. Dolcezza e poesia diventano così percorsi avvolti da suoni, umori e visioni che hanno attraversato i vicoli e le piazze del centro storico.

Le narrazioni, scritte d’impulso, mantengono un tono semplice e autentico. Il dialetto è trattato con rispetto della tradizione e nel solco della ricerca del compianto Raffaele Cucci, grande studioso della cultura locale, da cui provengono alcuni sottotitoli utilizzati nel testo.

Il libro si arricchisce dei contributi di scrittori, artisti brindisini e amici d’infanzia.

Prefazione e postfazione sono firmate da Giovanni Membola e Domenico Saponaro.

Hanno collaborato inoltre: Mimmo Tardio, Gianfranco Perri, Gioacchino Marangio, Nicola Ingrosso, Sara Bevilacqua, Franco Zuccaro, Pierpaolo Petrosillo, Paola Petrosillo, Vincenzo Assante, Amerigo Verardi, Pino Indini, Dario Bresolin, Luciana Pastorelli, Pietro Elia, Sergio Greco, Marco Sciarra e Giacomo De Blasi.

L’editing è a cura di Michele Bombacigno.

“IZZA PAPA! Brindisi: Storie e meraviglie del centro storico” (Edizioni brundisium.net) è disponibile presso l’Edicola Fontana De Torres, via Cesare Battisti 2, angolo piazza della Vittoria, Brindisi.