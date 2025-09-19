September 19, 2025
Prosegue il percorso della Comunità Educante dell’Ambito Territoriale di Fasano, Ostuni e Cisternino, istituita dall’Assemblea Consortile CIISAF dei Sindaci, nell’ambito del progetto “S.E.I. – Sentieri Educativi Innovativi”.

Oggi, venerdì 19 settembre 2025, la Biblioteca Comunale di Ostuni ospiterà due distinti appuntamenti informativi. Alle ore 16.00 è previsto l’incontro con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati della formazione, imprese e cooperative del settore educativo. Alle ore 17.30 seguirà l’incontro rivolto agli enti del Terzo Settore, associazioni, parrocchie, comitati di genitori, gruppi giovanili e sportivi.

Gli incontri intendono rafforzare il coinvolgimento della comunità educante e condividere finalità, obiettivi e opportunità del percorso comune, con la presentazione del Patto Educativo e delle modalità di adesione.

