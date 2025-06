In vista delle prossime giornate ove potrebbe prefigurarsi, alla luce delle previsioni metereologiche, uno scenario caratterizzato dall’elevato rischio di diffusione di eventuali incendi sul territorio provinciale, in un’ottica di massima prevenzione, è stata convocata nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura, una riunione volta all’attivazione del Centro Coordinamento soccorsi, cui hanno preso parte qualificati rappresentanti di tutti gli attori istituzionalmente inseriti nel sistema provinciale di protezione civile.

Al fine di definire un’azione strategica capace di assicurare l’efficace e pronta gestione di una potenziale emergenza e, quindi, di scongiurare rischi per la popolazione e per le infrastrutture, oltre che per il patrimonio ambientale e paesaggistico, è stata condivisa l’opportunità di potenziare in maniera sinergica e coordinata i servizi di controllo e vigilanza dell’intero territorio provinciale ad opera degli organi preposti, nell’ottica di intercettare per tempo ogni possibile fattore di rischio, sia in ambito urbano che extraurbano, e di provvedere alla tempestiva segnalazione di principi di incendio.

I Vigili del Fuoco, in particolare, hanno assicurato il dispiegamento di tutti i mezzi e le risorse a disposizione del Comando provinciale, anche con gli eventuali rinforzi della Colonna Mobile Regionale.

Il CCS rimarrà attivo, sino a cessate esigenze, per far fronte ad eventuali situazioni emergenziali.