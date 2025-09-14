September 14, 2025
“Metteremo in campo tutte le energie e tutte le risorse che abbiamo a disposizione per salvaguardare l’unità del centrosinistra fasanese in vista delle prossime elezioni regionali. É un dovere verso i cittadini che hanno fiducia in noi e verso il grande lavoro svolto in questi anni di amministrazione.
Questo obiettivo non può che passare dallo sforzo di fare sintesi su una candidatura unitaria del centrosinistra, aumentando le possibilità concrete che Fasano possa continuare ad essere rappresentata in Consiglio Regionale, così come accaduto ininterrottamente negli ultimi vent’anni. É questo il compito che il Partito Democratico di Fasano ha sempre svolto e che ora, più che mai, é chiamato a svolgere. Ho comunicato, questa volontà, in modo chiaro e sereno, anche al segretario regionale del PD, Domenico De Santis, che ringrazio per la comprensione, sostegno e supporto. Proporremo a tutti i nostri compagni di viaggio una discussione che non resti ripiegata sui nomi ma possa fondarsi sul contributo concreto che vogliamo continuare a dare alla crescita e allo sviluppo di questa città, sulle basi solide degli importanti risultati raggiunti e della squadra di amministratori capaci che sino ad ora abbiamo espresso ad ogni livello.

COMUNICATO STAMPA SEGRETARIO PD FASANO – FABIO SIBILIO

