“Quando in ballo ci sono tanti posti di lavoro e un importante Centro di Controllo d’Area del Sud Italia, che si trova a Brindisi, che rischia di essere chiuso dall’Enav la preoccupazione di chi governa e della sua maggioranza non dovrebbe essere quella di appuntarsi medagliette alla giacca e fare incontri carbonari per tenere fuori l’opposizione di centrodestra, cos? come è avvenuto oggi nella sede del Consiglio regionale a Bari.

“Perché la chiusura è un danno non solo per i brindisini, ma per l’intera regione e per il Sud. Per questo motivo, quasi un mese fa, mentre nessuno si era ancora interessato, avevo presentato un’interrogazione all’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, per coinvolgerla e quindi avere una sua reazione a livello nazionale che potesse scongiurare la chiusura.

“Per altro sulla tempestività della denuncia ho la convinzione che nessuno possa aver superato quanto già fatto dal nostro eurodeputato di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, che ben TRE ANNI FA denunci? ci? che oggi sta accadendo, nel completo silenzio del centrosinistra regionale. Oggi la maggioranza che governa questa Regione non solo tieni incontri con i sindacati escludendo l’opposizione, ma finge di non sapere che è dal 2018 che l’aeroporto di Brindisi rischiava questo depauperamento e depotenziamento.

“Alcuni politici – che pure all’epoca ricoprivano importanti ruoli – dovrebbero vergognarsi per il ritardo con il quale stanno cercando di mettere riparo…”