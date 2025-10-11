Brindisi, 11 ottobre 2025 – “Siamo ormai sulle verticali, siamo entrati nel pieno dell’evento. Sull’idrogeno abbiamo progetti già finanziati in Puglia, a Brindisi e Taranto, che possono produrne 1 GW. Gli altri 50 progetti in Italia ne produrranno circa 200″.

Con queste parole il presidente Gabriele Menotti Lippolis ha sintetizzato il messaggio centrale emerso dalla terza giornata di lavori dell’evento nazionale, in corso di svolgimento a Brindisi, “I Colori dell’Energia – Transition & Supply Chain”.

Le conclusioni a margine della tavola rotonda, “Idrogeno: dalla bolla mediatica a protagonista del mix energetico del Paese e dell’Europa”, confronto tra i vertici delle principali aziende del settore, del mondo accademico e di realtà radicate sul territorio regionale.

“Lo scenario geopolitico globale ci impone di accelerare,” ha proseguito Lippolis. “La dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili ha mostrato tutta la sua vulnerabilità, con impatti diretti sulle bollette di famiglie e imprese. La risposta non può essere che una: produrre più energia in casa nostra, e produrla da fonti pulite, inesauribili e non soggette alle tensioni internazionali. Ogni megawatt di energia pulita e alternativa che installiamo è un passo in più verso la nostra indipendenza energetica”.

Dal dibattito è emersa la necessità di un approccio integrato, che superi le divisioni ideologiche e punti a un mix energetico pragmatico e sostenibile.

“La sicurezza energetica oggi significa diversificare le fonti, potenziare le reti per renderle più resilienti e intelligenti, e sviluppare sistemi di accumulo per gestire la non programmabilità delle rinnovabili,” ha sottolineato Lippolis. “Significa anche costruire una filiera industriale nazionale che produca le tecnologie necessarie, riducendo la dipendenza dall’estero non solo per le materie prime energetiche, ma anche per i componenti tecnologici. L’entusiasmo e la visione condivisa emersi oggi, ma anche nei giorni scorsi, sono il miglior punto di partenza per il nostro lavoro. Da Brindisi lanciamo un messaggio di unità: la transizione è il nostro piano di sicurezza nazionale”.