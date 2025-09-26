Esordio stagionale al PalaPentassuglia per la Valtur Brindisi, reduce dalla convincente e netta vittoria nel derby di Puglia al termine di un match vinto con una notevole differenza punti per 58-94. L’avversario sarà la Ferraroni Juvi Cremona, anch’essa vincitrice nella prima giornata di campionato con il punteggio di 78-70 nei confronti di Forlì.

Palla a due in programma domenica 28 settembre alle ore 17:00 al PalaPentassuglia di Brindisi. Il settore verde delle due curve superiori risulta sold out.

Biglietti in vendita a partire da €14 New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.

Ex della partita, Edoardo Del Cadia, lo scorso anno in biancoazzurro facendosi apprezzare per professionalità e qualità umane all’interno del gruppo allenato da coach Bucchi, dando il suo contributo con 6.5 punti e 4.8 rimbalzi di media in una stagione terminata a gara 5 dei quarti di finale playoff.

Queste le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Domenica sarà il momento dell’esordio davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a disputare una buona partita. Cremona è un avversario al quale dovremo prestare molta attenzione, sono convinto che sarà una gara impegnativa e ci daranno filo da torcere. Hanno dimostrato il loro potenziale nella vittoria casalinga all’esordio con Forlì. Dovremo farci trovare pronti in tutte le fasi, guadagnarci centimetro su centimetro tutti i vantaggi che ci potremo prendere sul campo. Non dobbiamo e vogliamo fare passi falsi”.

Il match Brindisi-Cremona sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi