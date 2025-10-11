Il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) al Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, valido fino al 2029, è un risultato che riempie di orgoglio anche la comunità di Fasano. Con 15 anni consecutivi di certificazione, le Dune Costiere si confermano tra le esperienze più solide in Italia e in Europa, esempio concreto di come lo sviluppo turistico del territorio possa crescere attorno ai valori della sostenibilità e della condivisione.

La CETS non è soltanto un riconoscimento internazionale, ma parte di una visione più ampia che vede le istituzioni, con i Comuni di Fasano e Ostuni in testa, impegnate nello sviluppo di azioni per promuovere la bellezza e la cura del nostro paesaggio, la cultura come valore condiviso e un modello di turismo capace di rispettare i luoghi e valorizzare le comunità che li abitano. In questo quadro il Parco rappresenta un laboratorio vivo, dove istituzioni, operatori economici, associazioni e cittadini costruiscono insieme il futuro, e il rinnovo della certificazione è un passo ulteriore che rafforza la credibilità e l’attrattività del nostro territorio.

Il nuovo piano strategico “Tra il mare e gli olivi monumentali: connessioni umane e naturali”, elaborato con il contributo di oltre 70 soggetti pubblici e privati, indica la direzione: tutela ambientale, qualità dell’accoglienza, inclusione sociale e crescita economica sostenibile. All’interno di questo percorso il Comune di Fasano ha scelto di assumere un ruolo attivo, inserendo azioni di cui sarà responsabile nei prossimi anni, a dimostrazione della volontà di trasformare le strategie in progetti concreti.



«Il secondo rinnovo consecutivo della Carta Europea del Turismo Sostenibile al Parco delle Dune Costiere – spiega il sindaco della Città di Fasano Francesco Zaccaria – è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che onora l’impegno di tutta la comunità fasanese. Questo prestigioso riconoscimento, che ci accompagna ormai da ben quindici anni, non è un traguardo, ma la conferma che la strada intrapresa è quella giusta: un modello di sviluppo turistico che mette al centro il rispetto per il paesaggio, la tutela ambientale e la valorizzazione delle nostre radici culturali. Il Comune di Fasano è orgoglioso di essere parte attiva in questa visione. Il Parco delle Dune Costiere è un patrimonio inestimabile e, in sintonia con il nuovo piano strategico “Tra il mare e gli olivi monumentali”, continueremo a sostenere con azioni concrete l’impegno per un’accoglienza di qualità, l’inclusione sociale e una crescita economica che sia autenticamente sostenibile. Vogliamo che la bellezza unica del nostro territorio sia sempre più unita alla responsabilità e al futuro».



«Questo traguardo testimonia la forza del lavoro di squadra – dichiara l’assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi –. Il Comune di Fasano continuerà a impegnarsi per promuovere una cultura del turismo che non consumi i luoghi ma sappia generarne valore e futuro. Le Dune Costiere rappresentano al meglio questa sfida, capace di unire ambiente, cultura e comunità in un progetto condiviso di sviluppo sostenibile. Un riconoscimento che non solo dà lustro al Parco e ai territori di Fasano e Ostuni, ma rafforza anche il nostro impegno nel costruire, insieme alle comunità locali e agli operatori, un turismo che guarda al domani con responsabilità e visione. Un ringraziamento va ai vertici del Parco, la Presidente Annarita Angelini e il Direttore Michele Lastilla, per l’impegno e la visione dimostrata, e ai progettisti Valerio Palasciano e Marco Massari, che hanno saputo guidare con competenza e dedizione il processo di elaborazione della strategia e del Piano d’Azioni».



Ufficio Stampa

Città di Fasano