Il turismo, oggi, attraversa strade diverse ma complementari. L’arrivo dei visitatori italiani e stranieri in Puglia attratti da luoghi unici convive con l’interesse crescente per l’enogastronomia, elemento che riesce a consolidare anche il legame con chi sceglie di tornare. La tradizione pugliese e l’autenticità dei luoghi diventano valore concreto, capace di sostenere l’intero sistema dell’accoglienza.

In questo contesto si inserisce l’Hospitality Training Day, appuntamento organizzato dal Gruppo FORTIS. La terza edizione si svolgerà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 13.00, al CiaiaLab – Laboratorio Urbano, luogo che ospiterà una mattinata di formazione e confronto. L’iniziativa prosegue il percorso avviato nei territori di Ceglie Messapica e San Pancrazio Salentino e punta a trasferire in Puglia i contenuti e le buone pratiche dell’Hospitality Day di Rimini, evento di riferimento per il settore.

Dopo l’accoglienza iniziale, la presentazione dedicata all’esperienza riminese offrirà spunti utili per leggere il mercato e interpretare i cambiamenti in atto. A seguire si passerà all’analisi della Mappa delle Competenze 2026, strumento che guiderà i temi centrali dei tavoli di deep dive e delle sessioni di networking. Professionisti della comunicazione e del marketing, referenti dei comuni limitrofi, testate giornalistiche, aziende di intrattenimento, scuole, enti di formazione e associazioni di settore troveranno un’occasione di confronto che permetterà di connettere visioni differenti.

La tradizione del territorio avrà un ruolo chiave e verrà considerata come leva concreta per rafforzare l’attrattività e rendere l’esperienza turistica più completa. Il momento di Speed Business, accompagnato dal coffee break, faciliterà ulteriori connessioni attraverso un format rapido pensato per favorire scambi diretti e collaborazioni immediate.

L’incontro si concluderà con la rielaborazione dei contributi raccolti durante la mattinata. Le proposte e le analisi confluiranno in un documento destinato al Dipartimento Regionale del Turismo, così da sostenere la definizione della futura agenda politica. L’Hospitality Training Day rispecchierà la mission del Gruppo FORTIS, orientata alla crescita del singolo professionista e alla costruzione di un sistema territoriale più coeso e consapevole.