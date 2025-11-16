Il Comune di Fasano presenta ufficialmente “L’isola che c’è”, il nuovo Centro del Riuso realizzato all’interno dell’area del Centro Comunale di Raccolta di contrada Sant’Angelo.

La conferenza stampa di inaugurazione si terrà lunedì 17 novembre alle ore 15, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’Associazione SCIÁ partner dell’iniziativa.

Il nuovo Centro del Riuso rappresenta un passo concreto verso una gestione sostenibile dei rifiuti e un modello di economia circolare fondato sul riutilizzo degli oggetti ancora in buono stato. L’obiettivo è favorire la riduzione degli sprechi e promuovere una cultura del riuso come gesto di responsabilità e di comunità.

Accanto all’apertura del Centro prenderà avvio una campagna di educazione ambientale e cittadinanza attiva, promossa dal Comune di Fasano in collaborazione con l’Associazione SCIÁ, che coinvolgerà le scuole, le associazioni e i cittadini.

Il programma prevede incontri formativi nelle scuole, visite guidate al Centro del Riuso e momenti di partecipazione aperti alla cittadinanza.

Interverranno alla conferenza stampa Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano, Gianluca Cisternino, Assessore all’Ecologia, Oronzo Rubino, Presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici e Ambiente e Michele Semeraro, Presidente Associazione SCIÁ APS | ETS.