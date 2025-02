Il Comune di Fasano si è trasformato in un vivace centro di scambio culturale grazie al progetto HERALD (Hermes Encourages and Reshapes the Arts Longevity and Development). Questa iniziativa, finanziata dal programma INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC, rappresenta un’importante occasione di crescita e sviluppo per il settore delle arti performative, non solo a livello locale, ma anche transfrontaliero.

L’obiettivo di HERALD è ambizioso: creare una comunità di professionisti che, attraverso la cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro, possano dar vita a progetti culturali innovativi e sostenibili. Un traguardo che viene perseguito attraverso una serie di attività, tra cui workshop, seminari e incontri B2B, che favoriscono lo scambio di conoscenze e competenze tra gli operatori culturali dei tre paesi.

«Intense sono state queste 2 giornate – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli – dedicate al progetto interreg HERALD. Abbiamo ospitato la delegazione albanese qui in città, organizzato workshop con esperti del settore dello spettacolo (italiani e albanesi), abbiamo presentato dei lavori è stretto ulteriori accordi. I progetti europei si confermano interessanti opportunità per il nostro territorio ed importanti momenti di scambio, confronto e produzione di nuove idee».

Nelle giornate del 20 e 21 febbraio, Fasano ha ospitato un workshop e un incontro B2B che hanno visto la partecipazione di numerosi professionisti del teatro, della danza e della musica. Durante il workshop, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di collaborare attivamente alla creazione di nuove produzioni artistiche, partendo dalle specificità del mercato locale e dagli orientamenti culturali di ciascun paese. L’incontro B2B, invece, ha rappresentato una vetrina per le nuove produzioni, che sono state presentate ai responsabili di centri teatrali e culturali interessati ad acquistarle o a distribuirle.

Il programma di HERALD è stato ricco e variegato. Il workshop musicale “La musica come ponte tra i popoli” ha offerto un’interessante riflessione sulle radici, i suoni e le identità delle terre coinvolte, con un focus sulla musica popolare e tradizionale. L’incontro B2B ha invece permesso agli operatori pugliesi di presentare i propri prodotti ai direttori di teatri e centri culturali, aprendo nuove opportunità di business e di collaborazione.

L’evento si è concluso con lo spettacolo teatrale “Onora tuo padre – Ndero Babane”, una produzione congiunta che ha visto la partecipazione di artisti provenienti da Italia e Albania. Lo spettacolo ha affrontato temi importanti come la famiglia, la tradizione e il rapporto tra generazioni, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Il progetto HERALD rappresenta un’importante opportunità per il territorio di Fasano e per l’intera area adriatica. La cooperazione transfrontaliera nel settore culturale può portare a risultati significativi, sia in termini di crescita economica che di arricchimento culturale. L’evento di Fasano ha dimostrato come la collaborazione tra diversi paesi possa dar vita a progetti di alto livello, capaci di valorizzare le specificità culturali di ciascun territorio e di promuovere la conoscenza e lo scambio tra popoli diversi.

Fasano, sabato 22 febbraio 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano