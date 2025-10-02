Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, ha ufficializzato la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali nella lista FdI-Brindisi. Contestualmente, ha annunciato la propria autosospensione dall’incarico di coordinatore provinciale del partito, affidando la guida temporanea a Cesare Mevoli e Tony Barella, nominati vicecoordinatori.

«Chi mi conosce sa quanto io sia onesto intellettualmente – ha dichiarato Caroli – e non avrei mai approfittato del mio ruolo per agevolare la mia corsa alla riconferma in Consiglio regionale. La mia ricandidatura nasce dalla convinzione di voler continuare un percorso politico fatto di battaglie a favore del territorio, soprattutto sul fronte sanitario e occupazionale. Portare in Consiglio la voce e i bisogni della provincia di Brindisi è un impegno che conto di onorare anche nella prossima legislatura».

A ringraziarlo per la fiducia è stato il neo vicecoordinatore Cesare Mevoli, che in una nota ha commentato: «Sono sorpreso ed onorato della nomina, che condivido con l’amico Barella. Ci attende una campagna elettorale lunga e difficile, ma che affronterò con lo spirito militante di sempre. Cinque anni fa Brindisi fu l’unica provincia in cui il centrodestra superò il centrosinistra: oggi lavoreremo affinché tutta la Puglia scelga con decisione il cambiamento».

Mevoli ha poi rivolto un attacco alla gestione ventennale dei governi regionali guidati da Nichi Vendola e Michele Emiliano: «La sanità è allo sfascio, il settore rifiuti è fermo, con zero impianti pubblici realizzati. La Regione è stata trasformata da ente al servizio dei cittadini a poltronificio per pochi privilegiati. Se i pugliesi lo vorranno, con il centrodestra anche la Puglia potrà rinascere, seguendo la rotta già intrapresa dal governo Meloni».

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e, a poche settimane dal voto, il centrodestra punta a ribaltare la partita per strappare la guida della Regione Puglia al centrosinistra.