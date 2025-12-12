Stupor Mundi torna in scena in un’inedita veste autunnale, portando ancora una volta musica e teatro di qualità tra le meraviglie naturali e architettoniche della Puglia. Il festival, prodotto e realizzato dalla New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro, propone una rassegna di concerti e spettacoli ospitati in location intrise di storia e ricche di suggestione.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca lo spettacolo dedicato all’arte sopraffina di Ennio Morricone, genio assoluto della musica del Novecento. La sua creatività, capace di attraversare tutti i linguaggi artistici, ha trasformato la musica per il cinema da semplice accompagnamento a protagonista indiscussa, imprimendo nella memoria collettiva melodie che risuonano ancora come epifanie sonore.

Anni di incontri e conversazioni tra il Maestro e Alessandro De Rosa hanno dato vita all’autobiografia ufficiale Ennio Morricone – Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita, pubblicata nel 2016 e tradotta in tutto il mondo. Morricone ha definito il volume “il più autentico, il più dettagliato e curato. Il più vero”.

Da questo straordinario lavoro nasce lo spettacolo Ennio Morricone, Inseguendo quel suono, un’esperienza intima che intreccia racconti personali, filmati inediti, momenti cruciali della carriera del Maestro e riletture musicali dal vivo. Il sax soprano di Raffaele Casarano e la chitarra di Claudio Farinone riportano le composizioni morriconiane alla loro essenza originaria, restituendo al pubblico la meraviglia primigenia che le ha generate.

La “voce speciale” della serata sarà quella di Alessandro De Rosa, che guiderà gli spettatori in un viaggio straordinario nell’universo creativo e umano di Morricone, condividendo aneddoti, riflessioni e testimonianze frutto della profonda amicizia che li ha legati.

Data e luogo dell’evento

21 dicembre 2025, ore 21.00

Teatro Comunale di Ceglie Messapica (BR)

Biglietti

🎟 Disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Stupor Mundi invita il pubblico a vivere una serata immersiva, un omaggio autentico a un Maestro che ha cambiato per sempre il modo di ascoltare il mondo.