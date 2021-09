È stata presentata nell’Aula consiliare del Comune di Mesagne la nuova edizione della Fiera medievale franca. L’evento, che si svolgerà nel centro storico sabato 25 e domenica 26 settembre a partire dalle ore 18, è organizzato dal “Gruppo storico Città di Mesagne” e del laboratorio sartoriale “Meghy Costumes d’epoque”. Giunto alla sua XVII edizione, l’appuntamento ha ricevuto il riconoscimento del ministero della Cultura che lo ha inserito tra le manifestazioni storiche di interesse nazionale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Antonio Matarrelli, sindaco della città di Mesagne; Fabio Marcante, vicesindaco del Comune Trecchina; Antonella De Sabato, assessore alla Cultura del Comune di Lucera; Marco Calò, consulente comunale per le Politiche culturali; Marcello Ignone, storico locale; Margherita Ignone, per il laboratorio sartoriale che cura l’evento, e Giovanni D’Aloisio in rappresentanza del “Gruppo Storico”. Sono intervenuti on line: Michele Barile, assessore alla Cultura del Comune di Termoli; Vincenzo Caruso, assessore al Turismo del Comune di Messina; Luca Festino, assessore alla Cultura del Comune di Palazzo San Gervasio. Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti del protocollo d’intesa al quale aderiscono i Comuni di: Mesagne, Avigliano, Calvi, Catania, Crotone, Lucera, Messina, Milazzo, Montalbano Elicona, Palazzo di San Gervasio, Palermo, Pisticci, Rocca Imperiale, Siracusa, Termoli, Trecchina.

“L’iniziativa – ha dichiarato il sindaco Matarrelli – sarà inserita a pieno titolo nel dossier con cui la città si candida al titolo di Capitale italiana della cultura 2024. Intanto il protocollo d’intesa sottoscritto con altre 15 importanti città apre ad un processo virtuoso di scambi culturali e turistici del quale i territori coinvolti sapranno far tesoro”.

“Le città firmatarie hanno intrapreso da tempo un percorso di valorizzazione della propria identità storica, attraverso la realizzazione di manifestazioni rievocative collegate al Medioevo e che rimandano, in particolare, alla figura di Federico II di Svevia”, hanno spiegato gli organizzatori dell’evento con le parole del prof. Marcello Ignone. La Fiera medievale franca – che per due giorni trasformerà l’antico borgo in un scenario d’epoca con cavalieri, accampamenti, mercanti, falconieri e incantatori di serpenti – è patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Mesagne.